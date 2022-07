Mondragone, picchia la fidanzata più giovane di 20 anni: arrestato uomo violento (Di venerdì 29 luglio 2022) picchiava la fidanzata più giovane per portarle via soldi. Una relazione turbolenta, fatta di violenze e minacce che è poi culminata in un arresto. E’ con quest’accusa che è finito in manette un 57enne. A bloccarlo i carabinieri della Compagnia di Mondragone. Mondragone, picchia la fidanzata giovane per soldi: arrestato Come spiega una nota dell’Arma, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 29 luglio 2022)va lapiùper portarle via soldi. Una relazione turbolenta, fatta di violenze e minacce che è poi culminata in un arresto. E’ con quest’accusa che è finito in manette un 57enne. A bloccarlo i carabinieri della Compagnia dilaper soldi:Come spiega una nota dell’Arma, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

