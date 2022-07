leggo.it

Per un cumulo di condanne da scontare per un totale di nove anni, quattro mesi e diciassette giorni, per Fabiola Moretti , aliasBanda della, si sono richiuse, dietro di lei, le porte del carcere. Traffico di droga, il reato per il quale, la ex compagna, ora sessantasettenne, del boss della Bandaccia Antonio ......2018 attraverso il ponte di Einstein - Rosen che si trovava nel locale della banda della... 3 04:15 -Killer Ep. 25 05:00 -Killer Ep. 24 19:15 - Alessandro Borghese - 4 ristoranti ... Lady Magliana, Fabiola Moretti torna in carcere: sconterà 9 anni per spaccio Per un cumulo di condanne da scontare per un totale di nove anni, quattro mesi e diciassette giorni, per Fabiola Moretti, alias Lady Banda della Magliana, si sono richiuse, dietro di lei, le ...