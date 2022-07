Il retroscena di Buffon | “Lo dissi a Dybala sul Napoli”

(Di venerdì 29 luglio 2022) Gianluigicon la sua Juventus ha vinto tutto, tranne la tanto sognata Champions League. Per diversi anni l’ex portiere della Nazionale ha condiviso lo spogliatoio con Pauloe, al momento dell’addio ai bianconeri da parte dell’argentino, i due si sono sentiti. L’attuale estremo difensore del Parma, in un’intervista a Tuttosport, ha raccontato tra le altre cose quello che ha consigliato alla Joya prima che quest’ultimo scegliesse di andare alla Roma. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni: FOTO: Getty –Juventus“aveva bisogno di uno shock emotivo. Di Maria il più forte della Serie A” “Tra Inter, Roma esperavo scegliesse una delle ultime due squadre, più che altro per la sua carriera. Paulo aveva bisogno di uno shock emotivo ed ero convinto che soltanto Roma ...

ZonaBianconeri : RT @J_network24: ??#Juventus | #Buffon racconta il retroscena sulla trattativa #Dybala-#Inter - J_network24 : ??#Juventus | #Buffon racconta il retroscena sulla trattativa #Dybala-#Inter - NapoliNewsRobot : From: tuttonapoli Buffon, retroscena su Dybala: 'Gli avevo scritto che solo Napoli e Roma potevano dargli ciò che… - tuttonapoli : Buffon, retroscena su Dybala: 'Gli avevo scritto che solo Napoli e Roma potevano dargli ciò che gli serviva' - RedaFree_it : ??#GianluigiDonnarumma ha svelato particolari retroscena ?? dal rapporto con #Buffon ad alcune situazioni con… -

Tutto Napoli

Dybala - Napoli,Della scelta di Dybala ha parlato anche Gigi, ex compagno della Joya in bianconero, che ai microfoni di Tuttosport ha svelato un importante: ...Il cucchiaio su rigore, la parata disul mio colpo di testa, e poi per me la cosa si chiuse ... Ma ora l'ex allenatore del Real Madrid ha voluto svelare un nuovo: 'Quel giorno - spiega ... Buffon, retroscena su Dybala: "Gli avevo scritto che solo Napoli e Roma potevano dargli ciò che gli... Nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore del Parma, Leandro Chichizola, portiere argentino ex Perugia, ha parlato dell'esperienza.Del Piero e Sonia Amoruso. Buffon e Alena Seredova. Andrea Pirlo e Deborah Roversi. Maxi Lopez e Wanda Nara. Cavani e Maria Soledad Cabris. De Rossi e Tamara Pisnoli. Bettarini e Simona Ventura... La.