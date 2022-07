Grave incidente a Licola: due giovanissimi in gravi condizioni (Di venerdì 29 luglio 2022) Licola. Un violento scontro tra motorini è avvenuto la notte di mercoledì 27 luglio a Licola, frazione di Pozzuoli. Nello schianto sono rimasti feriti quattro minorenni. Due di loro sarebbero in gravi condizioni. Tra i feriti ci sarebbe anche un bambino di soli 10 anni che avrebbe già subito un delicato intervento. incidente a Licola L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 29 luglio 2022). Un violento scontro tra motorini è avvenuto la notte di mercoledì 27 luglio a, frazione di Pozzuoli. Nello schianto sono rimasti feriti quattro minorenni. Due di loro sarebbero in. Tra i feriti ci sarebbe anche un bambino di soli 10 anni che avrebbe già subito un delicato intervento.L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

