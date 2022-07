F1, Gp Ungheria 2022, Norris: “Non penso di poter lottare per la pole position” (Di venerdì 29 luglio 2022) “La macchina è in una buona situazione, sembra adattarsi alle caratteristiche di questa pista, probabilmente abbiamo usato un po’ più motore rispetto agli altri ma normalmente loro alzano le mappature per il sabato. Siamo avanti ma non penso di poter lottare per la pole domani”. Lo ha detto Lando Norris, secondo al volante della McLaren nelle libere del GP d’Ungheria, ai microfoni di Sky. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 29 luglio 2022) “La macchina è in una buona situazione, sembra adattarsi alle caratteristiche di questa pista, probabilmente abbiamo usato un po’ più motore rispetto agli altri ma normalmente loro alzano le mappature per il sabato. Siamo avanti ma nondiper ladomani”. Lo ha detto Lando, secondo al volante della McLaren nelle libere del GP d’, ai microfoni di Sky. SportFace.

