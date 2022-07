Esodo estivo, A16 Napoli - Canosa: cantieri sospesi per le vacanze - Cronaca - quotidiano.net (Di venerdì 29 luglio 2022) Autostrada Napoli, 29 luglio 2022 - Sulla A16 Napoli - Canosa, Autostrade per l'Italia ha disposto la sospensione delle attività dei cantieri di ammodernamento che in questa fase riguardano, ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Autostrada, 29 luglio 2022 - Sulla A16, Autostrade per l'Italia ha disposto la sospensione delle attività deidi ammodernamento che in questa fase riguardano, ...

enzomazza : La hit parade di oggi esattamente 50 anni fa. Le grandi fabbriche del Nord chiudevano per le ferie, iniziava l’esod… - andreaagostinia : RT @genovatoday: Esodo estivo, due soli giorni da bollino nero sulle autostrade - 4liveit : Polizia Locale: postazioni autovelox della prossima settimana e controlli per l’esodo estivo: - IlFriuli : Si torna a viaggiare, in autostrada flussi superiori al 2019. Autovie Venete traccia un primo bilancio, in vista de… - Emergenza24 : RT @AutoviePress: In diretta sulla pagina Facebook di SPA Autovie Venete conferenza stampa esodo estivo con Polizia Stradale @regioneFVGit… -