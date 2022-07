(Di venerdì 29 luglio 2022) (Adnkronos) –tra Francescoe Bettinoad Hammamet. Ladell’archivio Cicconi, pubblicata sul libro ‘Francesco– Una vita per la patria’ curato da Andrea Da Passano, documenta il commovente incontro tra il Presidente Emerito e il leader socialista ad Hammamet il 19 dicembre 1999, esattamente un mese prima della morte di, che si spense il 19 gennaio 2000. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

L'incontro ad Hammamet il 19 dicembre 1999 L'ultimo abbraccio tra Francescoe Bettinoad Hammamet. La foto dell'archivio Cicconi, pubblicata sul libro 'Francesco- Una vita per la patria' curato da Andrea Da Passano, documenta il commovente incontro tra ...... Francesco, Sandro Pertini, Giulio Andreotti, Bettino, oltre ad un inedito Papa Giovanni Paolo II . Rilevanti i riferimenti ad altri politici quali Moro, Nenni, D'Alema, a Di Pietro, ... Cossiga e Craxi, l'ultimo abbraccio - La foto (Adnkronos) - L'ultimo abbraccio tra Francesco Cossiga e Bettino Craxi ad Hammamet. La foto dell'archivio Cicconi, pubblicata sul libro 'Francesco Cossiga - Una vita per la patria' curato da Andrea Da ...Riconquistare il primato della vera Politica, prerogativa dei “politici giganti del passato” per raccogliere i migliori frutti di un rinnovato ...