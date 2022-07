Controllo caldaie all’Asia | Madaro | “Maggiore controllo e sicurezza”

(Di venerdì 29 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Grazie alla decisione del Comune di Benevento l’Asia amplia le proprie attività prestandosi a divenire un’azienda multiutility, un risultato che siamo riusciti a conseguire anche grazie ad un’imponente fase di ristrutturazione economica e finanziaria avviata negli anni scorsi”. Così in una nota l’amministratore unico dell’Asia, Donato, in seguito alla decisione del Comune di Benevento di affidare all’Azienda ildelle. “L’avvio delle attività sarà preceduto – prosegue – da un’intensa comunicazione che mirerà a sensibilizzare gli utenti sull’importanza di rispettare la normativa di settore. Inoltre, nei prossimi mesi, ci attiveremo per coinvolgere le associazioni dei consumatori e quelle dei manutentori degli impianti termici al fine di determinare ...

ottopagine : Asia controllo caldaie, Madaro: ora maggiore tutela dell'ambiente #Benevento - NTR24 : Controllo caldaie all’Asia: dal Consiglio Comunale ok all’affidamento - TV7Benevento : AFFIDAMENTO CONTROLLO CALDAIE ASIA. I CONSIGLIERI DI OPPOSIZIONE DISERATNO LE COMMISSIONI CONSILIARI -… - LauraGi63815697 : RT @Lukyluke311: 7/. nella produzione di importanti apparecchiature, tra cui turbine a gas e vapore, generatori di energia, pale di turbin… - Lukyluke311 : 7/. nella produzione di importanti apparecchiature, tra cui turbine a gas e vapore, generatori di energia, pale di… -

NTR24

Anche nel caso dell'affidamento all'Asia deldelle, le Commissioni competenti sono state convocate il giorno prima e due giorni prima del Consiglio, già convocato da una settimana. ...Pur funzionando in modo autonomo, i radiatori e ledi ultima generazione sono elementi ... Ilremoto della luce diventa quindi interessante per ridurne il consumo energetico. Spesso l'... Controllo caldaie all’Asia: dal Consiglio Comunale ok all’affidamento Nella seduta del Consiglio Comunale di questa mattina, l’assise ha approvato la modifica degli articoli 5 e 38 della statuto della società Asia Benevento Spa (19 voti favorevoli e 7 contrari) e l’affi ...Immergas, il colosso industriale con quartier generale a Lentigione di Brescello, punta all’innovazione orientata alla sostenibilità e al risparmio energetico nei sistemi per il clima domestico. E si ...