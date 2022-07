Controlli della polizia a Napoli, identificate 38 persone (Di venerdì 29 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Servizio straordinario di controllo del territorio a Napoli, nel quartiere Vasto, in particolare a piazza Nazionale, Principe Umberto, piazza Garibaldi e via Firenze. Nel corso dell’attività effettuata dai poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e dagli agenti della polizia Municipale sono state identificate 38 persone, di cui 8 con precedenti di polizia, e controllati 34 veicoli, di cui 4 sottoposti a sequestro amministrativo, 2 sottoposti a fermo amministrativo e uno sequestrato ai fini della successiva confisca. Infine, sono state contestate 16 violazioni del Codice della strada per mancata copertura assicurativa, guida senza patente e per guida di veicolo già sottoposto a ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 29 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Servizio straordinario di controllo del territorio a, nel quartiere Vasto, in particolare a piazza Nazionale, Principe Umberto, piazza Garibaldi e via Firenze. Nel corso dell’attività effettuata dai poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e dagli agentiMunicipale sono state38, di cui 8 con precedenti di, e controllati 34 veicoli, di cui 4 sottoposti a sequestro amministrativo, 2 sottoposti a fermo amministrativo e uno sequestrato ai finisuccessiva confisca. Infine, sono state contestate 16 violazioni del Codicestrada per mancata copertura assicurativa, guida senza patente e per guida di veicolo già sottoposto a ...

