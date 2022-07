Amici 22, Peparini fuori, Giulia Stabile riconfermata (Di venerdì 29 luglio 2022) Continuano ad arrivare nuove indiscrezioni sul cast di Amici 22. Il talent show di Maria De Filippi tornerà nuovamente in onda su Canale 5 da metà settembre. Alcuni professori sono stati riconfermati, altri no. Raimondo Todaro continuerà ad occupare la cattedra di ballo. Non ci sarà invece la professoressa Veronica Peparini. Amici 22, i primi spoiler chi c’è e chi va via Le anticipazioni inerenti alla nuova edizione di Amici, rivelano che quest’anno il cast dei professori subirà una piccola rivoluzione. Arisa tornerà nella scuola del talent condotto da Maria De Filippi come professoressa di canto. (L’articolo continua dopo la foto.) Arisa prenderà il posto della prof Anna Pettinelli, che risulta fuori dal cast della ventiduesima edizione di Amici. Confermati invece Lorella Cuccarini e ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 29 luglio 2022) Continuano ad arrivare nuove indiscrezioni sul cast di22. Il talent show di Maria De Filippi tornerà nuovamente in onda su Canale 5 da metà settembre. Alcuni professori sono stati riconfermati, altri no. Raimondo Todaro continuerà ad occupare la cattedra di ballo. Non ci sarà invece la professoressa Veronica22, i primi spoiler chi c’è e chi va via Le anticipazioni inerenti alla nuova edizione di, rivelano che quest’anno il cast dei professori subirà una piccola rivoluzione. Arisa tornerà nella scuola del talent condotto da Maria De Filippi come professoressa di canto. (L’articolo continua dopo la foto.) Arisa prenderà il posto della prof Anna Pettinelli, che risultadal cast della ventiduesima edizione di. Confermati invece Lorella Cuccarini e ...

