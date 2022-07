Serie A | Paul Pogba può restare fuori dai Mondiali del Qatar 2022

(Di giovedì 28 luglio 2022)-07-28 09:30:14 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: HPochi giorni fa è arrivata la notiziasi era infortunato durante l’allenamento della squadra e che il menisco laterale del ginocchio destro potrebbe essere colpito. Nonostante la denuncia dell’infortunio, la Juventus de Turin non ha comunicato per quanto tempo avrebbe potuto stare. Da ‘La Gazzetta dello Sport’ lo hanno riportato potrebbe stare lontano dal campo per due mesi, ma oggi i media italiani affermano che potrebbe assentarsi più a lungo. Come indicano, il club torinese vorrebbe che la sua stella francese si operasse, ma quello Gli farà saltare la Coppa del Mondo in(21 novembre – 18 dicembre) e lo porterà fermo per quattro mesi. Ha già saltato ...

Mentre infatti la Juventus disputava il test contro il Barcellona a Dallas,Pogba - che non aveva preso parte alla trasferta in Texas - lasciava il ritiro bianconero a Los Angeles e l'hotel che ...Nel frattempo, ancora non si sono visti Bryan Cranston e Aaron: i fan che aspettano il loro arrivo dovranno avere ancora un po' di pazienza. I film e leimperdibili Letv da vedere ...Allarme Juventus per Paul Pogba. Lo stop per il problema al ginocchio (menisco) r ischia di essere più lungo del previsto: in caso di meniscectomia la sua assenza dai campi sarebbe di 40-60 giorni con ...Il fuoriclasse della Juventus Paul Pogba potrebbe saltare la difesa della Francia ai Mondiali in Qatar con il centrocampista ‘affrontato da un’operazione che lo ...