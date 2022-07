Renzi risponde a Letta: «Caduti i veti su di me? Si vede che il Pd si è fatto i conti…» (Di giovedì 28 luglio 2022) Letta lo ha chiamato solo per dirgli «sentiamoci». Mentre se Italia Viva va da sola ha la certezza di arrivare al 5%. Matteo Renzi ad Agorà oggi va all’attacco mentre ancora non scioglie la riserva sull’alleanza guidata dal Partito Democratico. Le dichiarazioni del leader del Pd, Enrico Letta, sull’assenza di veti per eventuali alleanze con Iv? «Il Pd in queste settimane diceva ‘Renzi ci fa perdere voti, non lo vogliamo’, evidentemente hanno fatto due conti e hanno cambiato idea. Dopodiché siamo in una situazione gravissima, dunque prima decidiamo le cose da fare, poi vediamo le alleanze. La politica sembra impazzita, forse è il caldo». Mentre sul risultato delle elezioni «partiamo dai contenuti per fare la coalizione, ma se vuole un nome secco io ripartirei da Draghi e si ripartirà ... Leggi su open.online (Di giovedì 28 luglio 2022)lo ha chiamato solo per dirgli «sentiamoci». Mentre se Italia Viva va da sola ha la certezza di arrivare al 5%. Matteoad Agorà oggi va all’attacco mentre ancora non scioglie la riserva sull’alleanza guidata dal Partito Democratico. Le dichiarazioni del leader del Pd, Enrico, sull’assenza diper eventuali alleanze con Iv? «Il Pd in queste settimane diceva ‘ci fa perdere voti, non lo vogliamo’, evidentemente hannodue conti e hanno cambiato idea. Dopodiché siamo in una situazione gravissima, dunque prima decidiamo le cose da fare, poi vediamo le alleanze. La politica sembra impazzita, forse è il caldo». Mentre sul risultato delle elezioni «partiamo dai contenuti per fare la coalizione, ma se vuole un nome secco io ripartirei da Draghi e si ripartirà ...

