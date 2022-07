Montecitorio si rifà il look | lavori mastodontici La scelta per non disturbare la casta

Leggi su iltempo

(Di giovedì 28 luglio 2022) Aarriverà un esercito di esperti per pianificare una ristrutturazione completa del palazzo. Sarà un lavoro mastodontico, durerà almeno otto mesi, durante i quali verranno svolte indagini su tutti i materiali con cui è costruito l'edificio e verranno redatte mappe dettagliate dei 65mila metri quadri, suddivisi in nove livelli, che ospitano la Camera dei deputati. Ma, soprattutto, verrà fatta una verifica sulla vulnerabilità sismica dell'immobile. Il 20 luglio scorso l'Agenzia del Demanio, proprietaria del bene, ha pubblicato il bando di gara da 1.387.436 euro. Ci sarà tempo fino all'8 settembre per presentare le offerte e aggiudicarsi l'appalto. Ovviamente la Camera ha dato la propria disponibilità ad accogliere gli architetti, i geologi, gli ingegneri, gli archeologi, i restauratori e tutti gli altri tecnici che dovranno svolgere le indagini conoscitive. ...