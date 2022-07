Milan- Albertini, Gazzetta: “De Ketelaere come Boban è un campione” (Di giovedì 28 luglio 2022) Milan- Albertini, Gazzetta- La Gazzetta oggi ha intervistato Albertini ex Milanista e gli ha fatto mettere sotto la lente questo Milan e non solo. LE SUE PAROLE- E per De Ketelaere il tempo sta dando ragione alla strategia del Milan. Sarà un colpo da scudetto? «Sì, rispettando i canoni del Milan attuale. Con questa filosofia hanno vinto uno scudetto con merito e possono ripetersi. La spesa è importante, se decidono di investire 35 milioni significa che hanno valutato con attenzione». Dove lo vede in campo? «Nel 4-2-3-1 di Pioli può ricoprire più ruoli, ma è prima di tutto un trequartista. Un potenziale campione, perché è un giocatore moderno, di caratura internazionale, e perché a 21 anni ha già più ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 28 luglio 2022)- Laoggi ha intervistatoexista e gli ha fatto mettere sotto la lente questoe non solo. LE SUE PAROLE- E per Deil tempo sta dando ragione alla strategia del. Sarà un colpo da scudetto? «Sì, rispettando i canoni delattuale. Con questa filosofia hanno vinto uno scudetto con merito e possono ripetersi. La spesa è importante, se decidono di investire 35 milioni significa che hanno valutato con attenzione». Dove lo vede in campo? «Nel 4-2-3-1 di Pioli può ricoprire più ruoli, ma è prima di tutto un trequartista. Un potenziale, perché è un giocatore moderno, di caratura internazionale, e perché a 21 anni ha già più ...

serie_a24 : #Milan- Albertini, Gazzetta: “De Ketelaere come Boban è un campione” - infoitsport : Milan- Albertini, Gazzetta: “De Ketelaere come Boban è un campione” - sportli26181512 : Albertini: “De Ketelaere colpo scudetto, può giocare ovunque. Può fare come Boban”: Albertini: “De Ketelaere colpo… - ForzaMilanTweet : ACCADDE OGGI: 27 Luglio 1991 #Amichevole precampionato Sabato 27 luglio 1991 #StadioOssola, #Varese #VARESE -… - DandyRossonero : @diavolista @DonatoCavallo6 Comunque abbiamo avuto giocatori incredibili Gente come Boban Baggio Massaro Panucci… -