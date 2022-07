Mediaset anticipa le ripartenze dei programmi di approfondimento | i dettagli 

(Di giovedì 28 luglio 2022)ledeidi: ecco tutti iL’informazione, sempre accesa durante l’estate, rafforza ulteriormente il suo impegno per raccontare la campagna elettorale dei partiti politici, dei leader e delle coalizioni, in vista dell’election day del 25 settembre. Leggi anche –> stefano de martino sbarca su tiktok lesilarante video insieme a santiago video Su Retequattro, in prima serata: · “Zona Bianca”: in onda il lunedì ed il giovedì. Da domenica 28 agosto riprende la nuova stagione; · “Controcorrente – Prima Serata”: il mercoledì, a cui si aggiungono cinque speciali il 2, il 9, il 16, il 21 e il 23 agosto. Prosegue l’appuntamento quotidiano in access prime-time; · “Dritto e Rovescio”: torna da ...

Rai con Annunziata in campo, Tg2 Post che si allunga alla sera e Damilano cheil debutto. ... Rai ,e La7 hanno riempito di contenuti informativi palinsesti che erano partiti un po' in ...ha ufficializzato le date di partenza dei talk . Nei giorni scorsi si è vociferato di un ... Così non sarà, però, perché Pomeriggio 5 nonil ritorno in onda . La necessità di abbreviare ...L’informazione Mediaset, sempre accesa durante l’estate, rafforza ulteriormente il suo impegno per raccontare la campagna elettorale dei partiti politici, dei leader e delle coalizioni, in vista ...Le elezioni del 25 settembre 2022 hanno indotto a un cambio radicale dei palinsesti estivi della tv italiana. L'esigenza di raccontare la campagna elettorale dei partiti politici, dei leader e delle c ...