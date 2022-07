Lufthansa sciopera, oltre 1000 voli cancellati (Di giovedì 28 luglio 2022) I forti disagi, dovuti alla mobilitazione di due giorni convocata dal sindacato Verdi, si sono fra l'altro sommati a una situazione gia' tesissima negli scali della Repubblica federale, alle prese con ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 28 luglio 2022) I forti disagi, dovuti alla mobilitazione di due giorni convocata dal sindacato Verdi, si sono fra l'altro sommati a una situazione gia' tesissima negli scali della Repubblica federale, alle prese con ...

voceditalia : Lufthansa sciopera, oltre 1000 voli cancellati - BerlinoCP : Aeroporti tedeschi nel caos, mercoledì sciopera anche il personale Lufthansa - BerlinoCP : Aeroporti tedeschi nel caos, mercoledì sciopera anche il personale Lufthansa - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: Tavolo al ministero sui nodi del settore in Italia. Ryanair in utile - ilgiornale : Tavolo al ministero sui nodi del settore in Italia. Ryanair in utile -