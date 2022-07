Inter, attivo da 60 milioni sul mercato? Zhang vorrebbe sistemare i conti subito (Di giovedì 28 luglio 2022) Inter in cerca di attivo sul mercato Estate difficile per l’Inter che secondo diktat imposti da Steven Zhang deve ottenere dal mercato un attivo da 60 milioni di euro. Secondo il Corriere dello Sport, il presidente nerazzurro preferirebbe raggiungere questo obiettivo già in questa sessione senza aspettare le sessioni di gennaio e giugno 2023. “Il patron, pur desideroso di vincere la seconda stella, si aspetta almeno una cessione importante per chiudere il mercato 2022-23 con un saldo attivo tra i 60 e gli 80 milioni. Questa cifra può essere messa insieme anche nella finestra di gennaio o entro il 30 giugno 2023, ma il presidente si sentirebbe più sicuro se, come successo 12 mesi fa (con gli addii ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 28 luglio 2022)in cerca disulEstate difficile per l’che secondo diktat imposti da Stevendeve ottenere dalunda 60di euro. Secondo il Corriere dello Sport, il presidente nerazzurro preferirebbe raggiungere questo obiettivo già in questa sessione senza aspettare le sessioni di gennaio e giugno 2023. “Il patron, pur desideroso di vincere la seconda stella, si aspetta almeno una cessione importante per chiudere il2022-23 con un saldotra i 60 e gli 80. Questa cifra può essere messa insieme anche nella finestra di gennaio o entro il 30 giugno 2023, ma il presidente si sentirebbe più sicuro se, come successo 12 mesi fa (con gli addii ...

