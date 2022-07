Imprese: Massetti (Confartigianato Lombardia), 'serve dare fiducia e stabilità' (Di giovedì 28 luglio 2022) Milano, 28 lug.(Adnkronos) - La crescita della manifattura lombarda prosegue nel secondo trimestre del 2022, ma sale anche la preoccupazione per fine anno. Al momento, infatti, la domanda resta positiva, ma con spazi per crescere che si restringono. Risultati positivi per le aziende artigiane manifatturiere che segnano una crescita della produzione del +2,3% congiunturale, che diventa +8,7% su base tendenziale. Per queste Imprese, rivolte maggiormente al mercato interno, gli ordini mantengono il ritmo di crescita dello scorso trimestre per il dato nazionale (+1,2%), mentre per i mercati esteri si fermano a un +0,5%. Crescono maggiormente nel trimestre i settori del comparto moda che scontano ancora gap significativi da recuperare rispetto al dato medio, in particolare abbigliamento e tessile, avendo iniziato la fase di ripresa in ritardo rispetto agli altri comparti. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) Milano, 28 lug.(Adnkronos) - La crescita della manifattura lombarda prosegue nel secondo trimestre del 2022, ma sale anche la preoccupazione per fine anno. Al momento, infatti, la domanda resta positiva, ma con spazi per crescere che si restringono. Risultati positivi per le aziende artigiane manifatturiere che segnano una crescita della produzione del +2,3% congiunturale, che diventa +8,7% su base tendenziale. Per queste, rivolte maggiormente al mercato interno, gli ordini mantengono il ritmo di crescita dello scorso trimestre per il dato nazionale (+1,2%), mentre per i mercati esteri si fermano a un +0,5%. Crescono maggiormente nel trimestre i settori del comparto moda che scontano ancora gap significativi da recuperare rispetto al dato medio, in particolare abbigliamento e tessile, avendo iniziato la fase di ripresa in ritardo rispetto agli altri comparti. ...

