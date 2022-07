glooit : Gp Ungheria: Sainz, mancano tante gare ma dobbiamo vincere leggi su Gloo - TraversoLunedi : #Sainz: 'Che gara sarà in Ungheria? Quest'anno siamo stati competitivi ovunque, arrivo al circuito pensando sempre… - sportli26181512 : F1, Sainz al GP Ungheria: 'Tutto può ancora succedere'. La conferenza piloti: Il Mondiale non si ferma e dopo la Fr… - zazoomblog : Verso il Gp di Ungheria Sainz: “La Ferrari può lottare ancora per il Mondiale” - #Verso #Ungheria #Sainz: #Ferrari - sportface2016 : #F1, #HungarianGP 2022, #Sainz: 'L'obiettivo è sempre vincere, siamo competitivi' -

Una dichiarazione di intenti da parte di Carlosnella conferenza stampa in vista del Gp d'. "Abbiamo una vettura forte ma con punti deboli da affrontare a livello di affidabilità e ......C arlos, dopo quello disputato in Francia nel quale ha rimontato dalla 19esima posizione fino alla quinta finale con giro veloce, ha già voltato pagina in vista del Gran Premio di. In ..."La Red Bull è sembrata a volte più veloce nel passo gara e in alcune qualifiche, in altre occasioni siamo stati più veloci noi. È sempre stata una grande battaglia, ma ogni weekend arrivo al circuito ...Ultimo gran premio prima della sosta estiva, Sainz 'Ci crediamo finché sarà possibile' BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) - La Formula 1 non si ferma ...