FcCrotone è iniziata positivamente la campagna abbonamenti per la stagione 2022-2023

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 28 luglio 2022) Il Crotone e tutti gli Squali chiedono un’ampia partecipazione nel sottoscrivere la tessera, i tifosi rispondono in maniera positiva fin dalla prima ora. Criticano la squadra nei momenti negativi, contestano la società per qualche retrocessione di troppo e “giurano di non andare più allo stadio”, ma quando si chiede loro di stare vicino alla società e alla squadra per raggiungere assieme il traguardo del riscatto, non lasciano cadere nel vuoto la richiesta. Mancava ancora qualche ora all’inizio della richiesta abbonamento e già una lunga coda di tifosi era presente all’ingresso dello stadio Ezio Scida (è qui che si richiedono gli). Tra i presenti molti volti noti che da qualche decennio sono tra i primi a richiedere l’abbonamento, indipendentemente dalla categoria. La pandemia da Covid-19 aveva interrotto questa prassi negli ...