Empoli, vittoria di misura in amichevole contro i ciprioti del Pafos: in gol anche Destro

Termina con una vittoria di misura la quarta e ultima amichevole del ritiro estivo dell'Empoli. In vista del via della stagione ufficiale, che partirà con la Coppa Italia nei trentaduesimi con la Spal e poi con il campionato e l'esordio fissato con lo Spezia, gli azzurri di Zanetti mettono ulteriori minuti sulle gambe e trovano una vittoria risicata contro i ciprioti del Pafos. 2-1 firmato Haas e Destro, entrambe le reti arrivate nel primo tempo, nel mezzo il momentaneo pareggio degli isolani con Al Ghaddoui. Una partita tutto sommato godibile, anche se nel secondo tempo sono scesi i ritmi e si sono viste ben poche occasioni a causa da una parte della stanchezza, dall'altra del continuo ...

