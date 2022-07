De Maggio: “Il Napoli sta chiudendo l’arrivo di Neto” (Di giovedì 28 luglio 2022) Il Napoli è vicino all’acquisto di Neto Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, si è così espresso sulla situazione portieri in casa … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 28 luglio 2022) Ilè vicino all’acquisto diValter De, direttore di Radio Kiss Kiss, si è così espresso sulla situazione portieri in casa … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

AlfredoPedulla : #Arnautovic oggi ha incontrato il #Bologna. Non vuole rompere con il suo attuale club, è stato un colloquio cordial… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: KISS KISS - De Maggio: 'Il Napoli sta chiudendo per un portiere forte' - susydigennaro : RT @napolimagazine: KISS KISS - De Maggio: 'Il Napoli sta chiudendo per un portiere forte' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: KISS KISS - De Maggio: 'Il Napoli sta chiudendo per un portiere forte' - NapoliNewsRobot : RT @napolimagazine: KISS KISS - De Maggio: 'Il Napoli sta chiudendo per un portiere forte' -