Chiara Ferragni | risposta a Selvaggia Lucarelli via TikTok

(Di giovedì 28 luglio 2022) È bastata una dizione ironica da parte disulla presunta sottrazione di un accappatoio in hotel, per suscitare la disapprovazione di. Ecco lo scambio tra le due e la smentita dell'influencer sul suo profilo Tik Tok: nessun furto. L'articolo proviene da DireDonna.

