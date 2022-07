Calciomercato: Kepa in pole, frequenti i contatti tra il Napoli e il Chelsea (Di giovedì 28 luglio 2022) Kepa resta il preferito per la porta del Napoli Kepa Arrizabalaga è il profilo ideale che stuzzica l’interesse del Napoli. A riportarlo è l’edizione odierna … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 28 luglio 2022)resta il preferito per la porta delArrizabalaga è il profilo ideale che stuzzica l’interesse del. A riportarlo è l’edizione odierna … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Cucciolina96251 : RT @Fra_mercato: Il #Chelsea vuole venire in contro al #Napoli per far partite #Kepa ?? #ForzaNapoliSempre #Juventus #Transfers #TransferNew… - ZonaBianconeri : RT @Fra_mercato: Il #Chelsea vuole venire in contro al #Napoli per far partite #Kepa ?? #ForzaNapoliSempre #Juventus #Transfers #TransferNew… - Fra_mercato : Il #Chelsea vuole venire in contro al #Napoli per far partite #Kepa ?? #ForzaNapoliSempre #Juventus #Transfers… - solo_minchiate : Dopo #Kepa, #Neto e #Sirigu, si fa avanti #Calenda a difendere la porta del #Napoli. #CampagnaElettorale #Calciomercato - tuttonapoli : CdM - Kepa il preferito per la porta: contatti frequenti col Chelsea, c'è un ostacolo -