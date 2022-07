Blue Economy, call for innovation: l’incubatore I3P a caccia di startup (Di giovedì 28 luglio 2022) Individuare prodotti, servizi e nuove attività di impresa che mettano al centro l’utilizzazione sostenibile del mare nonché la sua vivibilita’, accessibilita’ e fruibilita’ per tutti: e’ con questo obiettivo che I3P, l’incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino, collabora con Comune di Genova, Job Centre e Fondazione Compagnia di San Paolo nella ‘call For innovation – Lo sport nella Blue Economy’, nuovo bando pubblico per le startup e piccole-medie imprese di tutto il territorio nazionale che sviluppano soluzioni innovative nell’ambito della sostenibilita’ marina e degli sport nautici. L’iniziativa nasce all’interno del progetto ‘Verso The Ocean Race. Innovazione, Sostenibilità’, Impresa’, percorso che mira a utilizzare la portata mondiale della regata The Ocean Race, ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 28 luglio 2022) Individuare prodotti, servizi e nuove attività di impresa che mettano al centro l’utilizzazione sostenibile del mare nonché la sua vivibilita’, accessibilita’ e fruibilita’ per tutti: e’ con questo obiettivo che I3P,di Imprese Innovative del Politecnico di Torino, collabora con Comune di Genova, Job Centre e Fondazione Compagnia di San Paolo nella ‘For– Lo sport nella’, nuovo bando pubblico per lee piccole-medie imprese di tutto il territorio nazionale che sviluppano soluzioni innovative nell’ambito della sostenibilita’ marina e degli sport nautici. L’iniziativa nasce all’interno del progetto ‘Verso The Ocean Race. Innovazione, Sostenibilità’, Impresa’, percorso che mira a utilizzare la portata mondiale della regata The Ocean Race, ...

egitto86 : RT @blue_genova: ???L'avviso 'Call for Innovation - Lo sport nella blue economy' si rivolge a PMI e start up che abbiano soluzioni innovativ… - NAStartUp : Blue Economy 4.0 Video Interventi di Antonio Prigiobbo, Salvatore Lauro, Luigi Carbone e Riccardo Guarino… - Profilo3Marco : RT @blue_genova: ???L'avviso 'Call for Innovation - Lo sport nella blue economy' si rivolge a PMI e start up che abbiano soluzioni innovativ… - JohnMainke3 : @RailaOdinga True love, one love laikipia residents. Please vote in; President - Raila Amolo Odinga Governor - Azim… - _digibrain : I3P, Comune di Genova, Job Centre e Fondazione Compagnia di San Paolo insieme per “Call For Innovation: Lo sport ne… -