Antonino Spinalbese accetta il GF Vip: sono suoi gli oggetti indizio di Alfonso Signorini? (Di giovedì 28 luglio 2022) E’ Antonino Spinalbese uno dei concorrenti ufficiali del GF Vip? E’ ancora una volta Alfonso Signorini a mostrare su Instagram gli indizi del vip che entrerà nella casa più spiata d’Italia e sembra non ci siano molti dubbi. Il nome dell’ex compagno di Belen Rodriguez era già saltato furi quando la macchina del Grande Fratello Vip ha ricominciato a muoversi per la nuova edizione prevista da settembre 2022. Antonino Spinalbese aveva ammesso di avere ricevuto la proposta, di esser corteggiato ma che non aveva ancora preso una decisione. Il conduttore del reality show ha pubblicato gli indizi che lo collegano a lui. Antonino Spinalbese entra al GF Vip? sono solo ipotesi ma quel portachiavi sembra portare la firma del papà di Luna ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 28 luglio 2022) E’uno dei concorrenti ufficiali del GF Vip? E’ ancora una voltaa mostrare su Instagram gli indizi del vip che entrerà nella casa più spiata d’Italia e sembra non ci siano molti dubbi. Il nome dell’ex compagno di Belen Rodriguez era già saltato furi quando la macchina del Grande Fratello Vip ha ricominciato a muoversi per la nuova edizione prevista da settembre 2022.aveva ammesso di avere ricevuto la proposta, di esser corteggiato ma che non aveva ancora preso una decisione. Il conduttore del reality show ha pubblicato gli indizi che lo collegano a lui.entra al GF Vip?solo ipotesi ma quel portachiavi sembra portare la firma del papà di Luna ...

