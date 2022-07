A Roma i disabili non dovranno più pagare la tassa di soggiorno (Di giovedì 28 luglio 2022) Roma – Via libera dalla Giunta e dalle Commissioni competenti alla delibera di modifica al Regolamento del Contributo di soggiorno che esenta dal pagamento le persone con disabilità grave, come richiesto anche dall’Assemblea Capitolina. Con questo provvedimento viene inoltre stabilito un contributo forfettario per le strutture ricettive con l’obiettivo di compensare le commissioni interbancarie relative all’incasso del contributo di soggiorno da transazione elettronica. Il contributo, in ogni caso, non potrà essere superiore all’1,5% dell’importo riscosso e versato a Roma Capitale. “Veniamo incontro, con questa delibera, a una richiesta specifica delle associazioni di categoria – ha spiegato il Sindaco Roberto Gualtieri – sia adeguando il regolamento per esentare le persone con ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 28 luglio 2022)– Via libera dalla Giunta e dalle Commissioni competenti alla delibera di modifica al Regolamento del Contributo diche esenta dal pagamento le persone contà grave, come richiesto anche dall’Assemblea Capitolina. Con questo provvedimento viene inoltre stabilito un contributo forfettario per le strutture ricettive con l’obiettivo di compensare le commissioni interbancarie relative all’incasso del contributo dida transazione elettronica. Il contributo, in ogni caso, non potrà essere superiore all’1,5% dell’importo riscosso e versato aCapitale. “Veniamo incontro, con questa delibera, a una richiesta specifica delle associazioni di categoria – ha spiegato il Sindaco Roberto Gualtieri – sia adeguando il regolamento per esentare le persone con ...

iucci_gabriella : RT @Roma: ?? #Tassadisoggiorno, esenzione per disabili e contributo alle strutture ricettive. Modifica al regolamento prevedendo di esentar… - Roma : ?? #Tassadisoggiorno, esenzione per disabili e contributo alle strutture ricettive. Modifica al regolamento prevede… - Roma__SPQR : Cambia il regolamento sulla tassa di soggiorno: i disabili gravi non pagano - YrisMarisela : RT @romatoday: Cambia il regolamento sulla tassa di soggiorno: i disabili gravi non pagano - romatoday : Cambia il regolamento sulla tassa di soggiorno: i disabili gravi non pagano -