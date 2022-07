Ultime Notizie Roma del 27-07-2022 ore 16:10 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno aiuti bis per sostenere i salari e pensioni ma senza la proroga al bonus €200 che sarà sostituito da un altro intervento sono i punti al centro dell’incontro tra il premier Mario Draghi i segretari generali di CGIL CISL UIL una riunione durata poco più di un’ora Palazzo Chigi sul tavolo gli interventi a sostegno della situazione di emergenza per famiglie imprese discussi insieme anche ministri dell’economia Daniele Franco del lavoro Andrea Orlando pubblica amministrazione Renato Brunetta dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti delle politiche agricole Stefano patuanelli al Sottosegretario Roberto Garofoli la cronaca svolta nel caso di Valentina aggiunta la donna di 30 anni uccisa a Catania per l’omicidio è stato fermato il figlio di 15 anni la vittima era stata trovata in ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 27 luglio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno aiuti bis per sostenere i salari e pensioni ma senza la proroga al bonus €200 che sarà sostituito da un altro intervento sono i punti al centro dell’incontro tra il premier Mario Draghi i segretari generali di CGIL CISL UIL una riunione durata poco più di un’ora Palazzo Chigi sul tavolo gli interventi a sostegno della situazione di emergenza per famiglie imprese discussi insieme anche ministri dell’economia Daniele Franco del lavoro Andrea Orlando pubblica amministrazione Renato Brunetta dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti delle politiche agricole Stefano patuanelli al Sottosegretario Roberto Garofoli la cronaca svolta nel caso di Valentina aggiunta la donna di 30 anni uccisa a Catania per l’omicidio è stato fermato il figlio di 15 anni la vittima era stata trovata in ...

