“Ultima prova prima del matrimonio”: l’ex UeD fa vedere l’abito da sposa (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il giorno delle nozze è quasi arrivato e fervono i preparativi, abito da sposa incluso: Sabrina Ghio matrimonio vicinissimo ormai. l’ex ballerina di Amici ed ex tronista di UeD vivrà il suo grande giorno con il compagno Carlo Negri il prossimo il 27 agosto. Il sì andrà in scena in Puglia, proprio dove lui ad agosto scorso le ha chiesto di sposarlo. Era un momento difficile quello per Sabrina Ghio, che stava affrontando anche la lotta a un tumore dopo alcuni aborti spontanei subiti. Poi, a giugno scorso, è arrivata Mia, il frutto del loro amore. Sabrina Ghio matrimonio, l’abito da sposa in anteprima Mia è la secondogenita di Sabrina Ghio, che ha anche Penelope, 8 anni, avuta dall’ex marito Federico Manzolli. Tornando al ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il giorno delle nozze è quasi arrivato e fervono i preparativi, abito daincluso: Sabrina Ghiovicinissimo ormai.ballerina di Amici ed ex tronista di UeD vivrà il suo grande giorno con il compagno Carlo Negri il prossimo il 27 agosto. Il sì andrà in scena in Puglia, proprio dove lui ad agosto scorso le ha chiesto dirlo. Era un momento difficile quello per Sabrina Ghio, che stava affrontando anche la lotta a un tumore dopo alcuni aborti spontanei subiti. Poi, a giugno scorso, è arrivata Mia, il frutto del loro amore. Sabrina Ghiodain anteMia è la secondogenita di Sabrina Ghio, che ha anche Penelope, 8 anni, avuta dalmarito Federico Manzolli. Tornando al ...

