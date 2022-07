Pentathlon moderno, Mondiali Alessandria d’Egitto: Micheli, Mercuri e Lopez in semifinale (Di mercoledì 27 luglio 2022) Elena Micheli (Carabinieri), Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro) e Maria Lea Lopez (Carabinieri) conquistano il pass per le semifinali dei Mondiali Senior di Pentathlon moderno, che si stanno svolgendo ad Alessandria d’Egitto. Sono dunque tre su quattro le azzurre che approdano alle fasi conclusive, esclusa soltanto Francesca Tognetti (Carabinieri). Si è svolto oggi anche il Ranking Round di scherma in vista delle semifinali e finali maschili, per l’Italia Giuseppe Mattia Parisi (Carabinieri) ha chiuso a 200, Matteo Cicinelli (Carabinieri) a 195 e Alessandro Colasanti (Carabinieri) a 170 punti. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 27 luglio 2022) Elena(Carabinieri), Maria Beatrice(Fiamme Oro) e Maria Lea(Carabinieri) conquistano il pass per le semifinali deiSenior di, che si stanno svolgendo ad. Sono dunque tre su quattro le azzurre che approdano alle fasi conclusive, esclusa soltanto Francesca Tognetti (Carabinieri). Si è svolto oggi anche il Ranking Round di scherma in vista delle semifinali e finali maschili, per l’Italia Giuseppe Mattia Parisi (Carabinieri) ha chiuso a 200, Matteo Cicinelli (Carabinieri) a 195 e Alessandro Colasanti (Carabinieri) a 170 punti. SportFace.

sportface2016 : #Pentathlon moderno, tre azzurre avanzano in semifinale ai Mondiali in Egitto - sportface2016 : #Pentathlon, #Mondiali 2022: #Colasanti, #Cicinelli e #Parisi centrano la semifinale in Egitto - zazoomblog : Pentathlon moderno Mondiali 2022: Montecchia e Rinaudo quinte nella staffetta femminile - #Pentathlon #moderno… - sportface2016 : Italia decima nella staffetta maschile ai Mondiali di pentathlon - Federpentathlon : Al via oggi ad Alessandria D’Egitto i Mondiali Senior di #pentathlonmoderno. Si parte con la staffetta maschile con… -