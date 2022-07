Minori ucraini non accompagnati: l'accoglienza in Italia sta funzionando? (27/07/2022) (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il bando della protezione civile Anche in questo caso citiamo due fatti importanti: lo scorso 21 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ucraina, che tra gli altri, dà il via libera ... Leggi su vita (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il bando della protezione civile Anche in questo caso citiamo due fatti importanti: lo scorso 21 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ucraina, che tra gli altri, dà il via libera ...

comuniwelcome : RT @rbonacina: Minori ucraini, l’estate nei piccoli comuni del welcome - rbonacina : Minori ucraini, l’estate nei piccoli comuni del welcome - CSVnet : A Roma 6 centri estivi per piccoli ucraini tra giochi e integrazione Con il progetto di #CsvLazio, Cemea del Mezzo… - TommyBrain : Tratta di minori profughi ucraini. Il resoconto del nostro inviato Fabio Conti' - IacobellisT : Tratta di minori profughi ucraini. Il resoconto del nostro inviato Fabio Conti' -