Litiga con il fratello, poi tenta di ucciderlo dandogli fuoco: ma è lui ad ustionarsi braccia e gambe (Di mercoledì 27 luglio 2022) Albano. Una lite furiosa in famiglia, tra due fratelli, che hanno tentato anche di darsi fuoco durante la dinamica violenta e furiosa. Sfiorata la tragedia nella serata di lunedì scorso, 25 luglio. Non si è trattato, ad ogni modo, di una caso isolato: i due Litigavano da tempo, come confermano anche i vicini ormai abituati alle urla e alle minacce nella palazzina. Violenta lite in appartamento tra fratelli Dunque, si è trattato dell'ennesimo litigio tra i due, da anni ormai ai ferri corti, presumibilmente per una serie di irrisolte questioni familiari – come confermano anche le informazioni in mano ai carabinieri. Questa volta, però, il fratello maggiore aveva deciso di farla finita e dare letteralmente fuoco al suo rivale, ma qualcosa è andato storto, perché a rimetterci quasi le penne è stato proprio ...

