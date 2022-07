Lazio Acerbi, i biancocelesti mettono fretta al difensore: le ipotesi (Di mercoledì 27 luglio 2022) La Lazio e Acerbi un futuro destinato a separarsi, il centrale non è più parte del progetto tecnico e ora i biancocelesti hanno fretta di venderlo La Lazio e Acerbi un futuro destinato a separarsi, il centrale non è più parte del progetto tecnico e ora i biancocelesti hanno fretta di venderlo. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, ora Lotito vuole cedere velocemente l’azzurro ma le ipotesi sul tavolo non sono poi tante. Il Monza ha fatto un passo indietro, restano vive le piste che portano a Napoli, Milan e Inter, che lo accoglierebbe come rincalzo dei tre centrali. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Laun futuro destinato a separarsi, il centrale non è più parte del progetto tecnico e ora ihannodi venderlo Laun futuro destinato a separarsi, il centrale non è più parte del progetto tecnico e ora ihannodi venderlo. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, ora Lotito vuole cedere velocemente l’azzurro ma lesul tavolo non sono poi tante. Il Monza ha fatto un passo indietro, restano vive le piste che portano a Napoli, Milan e Inter, che lo accoglierebbe come rincalzo dei tre centrali. L'articolo proviene da Calcio News 24.

