La testimonianza di Luca, da tossicodipendente con epatite C a operatore sociale (Di mercoledì 27 luglio 2022) "Da ragazzo ho fatto uso di tante sostanze. Ho provato un po' di tutto fino ad arrivare a eroina e cocaina per via endovenosa. E cosi' ho preso l'epatite C. Una cosa che ho vissuto sempre molto male…". Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 27 luglio 2022) "Da ragazzo ho fatto uso di tante sostanze. Ho provato un po' di tutto fino ad arrivare a eroina e cocaina per via endovenosa. E cosi' ho preso l'C. Una cosa che ho vissuto sempre molto male…".

RobMirandola : Al @MPublitalia abbiamo concluso la prima parte della Summer school con l’intervento del prof @Alessan03271420 ns d… - Luca_O_o : RT @bordoni_russia: ?Per la prima volta nella mia vita mi chiedo se abbia davvero senso contribuire, anche con un voto di mera testimonianz… - infotemporeale : Formia / “Diversità?”: bisogna ripartire dalla “cultura”, la testimonianza di Luca Trapanese - PalliCaponera : RT @direpuntoit: Una testimonianza piena di affetto e di garbo quella che Elena #Serianni affida all'agenzia Dire ricordando lo zio #LucaSe… - Luca_Mussati : Testimonianza di migrante a Radio Radicale: 'le ONG funzionano da esca per noi migranti, se non fossero in mare non partiremmo.' -