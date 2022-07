Impossibile controllare i migranti Ma le Ong | Accoglienza dovuta

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Le coste italiane sono in ginocchio per il flusso ininterrotto diche sembra non arrestarsi: a Lampedusa èvuotare l'hotspot. Intanto le ong pretendono i porti in Italia

ilGiornale.it

i migranti". Ma le Ong: "Accoglienza dovuta"... come può definirsi Nonostante i trasferimenti tengano impegnate le navi militari come la Diciotti e la Foscari, utilizzate come taxi - boat da Lampedusa alla Sicilia, èalleggerire il ... "Impossibile controllare i migranti". Ma le Ong alzano la voce: "Accoglienza dovuta" Le coste italiane sono in ginocchio per il flusso ininterrotto di migranti che sembra non arrestarsi: a Lampedusa è impossibile vuotare l'hotspot. Intanto le ong pretendono i porti in Italia ...I controlli sono stati effettuati mercoledì sera dal team interforze composto dalla squadra amministrativa della questura, da personale della polizia locale - squadra attività economiche ...