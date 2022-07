Il Valencia in pressing su un calciatore della Juventus! (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il Valencia lo segue da giorni, ed hanno finalmente sferrato l’offensiva in direzione Torino. Il neo coach dei Valenciani, Gennaro Gattuso vuole rinforzi in vista della prossima stagione, e sembra aver individuato il profilo giusto per il suo nuovo centrocampo. L’ex allenatore del Napoli vorrebbe pescare proprio in Serie A, in particolare dalla riva bianconera di Torino. Come confermato poche ore fa da Gianluca di Marzio attraverso la sua pagina web, il Valencia ha formulato alla Juventus la prima offerta ufficiale per Arthur, con l’obiettivo di riportarlo in Spagna. Arthur Juventus Serie A Il 25enne verdeoro, ha già giocato nella Liga tra le fila del Barcellona, e non ha preso parte alla recente tournée americana della Juve, segno che per quest’ultima il centrocampista è tutt’altro che ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 27 luglio 2022) Illo segue da giorni, ed hanno finalmente sferrato l’offensiva in direzione Torino. Il neo coach deini, Gennaro Gattuso vuole rinforzi in vistaprossima stagione, e sembra aver individuato il profilo giusto per il suo nuovo centrocampo. L’ex allenatore del Napoli vorrebbe pescare proprio in Serie A, in particolare dalla riva bianconera di Torino. Come confermato poche ore fa da Gianluca di Marzio attraverso la sua pagina web, ilha formulato alla Juventus la prima offerta ufficiale per Arthur, con l’obiettivo di riportarlo in Spagna. Arthur Juventus Serie A Il 25enne verdeoro, ha già giocato nella Liga tra le fila del Barcellona, e non ha preso parte alla recente tournée americanaJuve, segno che per quest’ultima il centrocampista è tutt’altro che ...

