Ida Platano, sfogo amaro sui social: "Non ve lo permetto, vi denuncerò" (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ida Platano ha condiviso uno sfogo piuttosto amaro sui social, minacciando denunce. Ida Platano, sfogo amaro sui social: “Non ve lo permetto, vi denuncerò” su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di mercoledì 27 luglio 2022) Idaha condiviso unopiuttostosui, minacciando denunce. Idasui: “Non ve lo, vi” su Donne Magazine.

infoitcultura : 'Fallo stare composto e tagliagli quei capelli'. Criticato il figlio di Ida Platano e lei risponde arrabbiatissima - infoitcultura : Uomini e Donne, Ida Platano è una furia contro gli haters: 'Non vi permetto di scrivere di mio figlio' - infoitcultura : Ida Platano sbotta prima di Uomini e Donne/ 'Non parlate di mio figlio - infoitcultura : Ida Platano pronta a tutto pur di difendere il figlio: «Bloccherò, denuncerò, farò qualsiasi cosa» - infoitcultura : “Scrivete su di me ma su mio figlio no, non ve lo permetto”: gli haters fanno infuriare Ida Platano. Ecco cosa hann… -