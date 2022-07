Francesca Chillemi: provocazione sulla riva del mare | Non l’aveva mai mostrata prima (Di mercoledì 27 luglio 2022) Riservata e insieme, quando decide di esserlo, sfrontata. Francesca Chillemi è una siciliana purosangue. E stavolta ha deciso di mostrare quello che non aveva mai mostrato prima. La splendida Francesca Chillemi, riservata e provocatrice Web SourceSi può essere riservate e, insieme, sfrontate? Si può essere gelose della propria sfera privata, dei propri affetti, della propria immagine non pubblica, e insieme aggressive, piene di carattere, capaci di coinvolgere il pubblico, sedurlo, e talvolta lasciarlo a bocca aperta? La domanda è del tutto superflua per chi conosce e segue Francesca Chillemi, la bellissima Miss Italia 2003. Una bellezza tipicamente mediterranea (che, non a caso, ricevette la corona di regina della bellezza italiana da Claudia ... Leggi su newstv (Di mercoledì 27 luglio 2022) Riservata e insieme, quando decide di esserlo, sfrontata.è una siciliana purosangue. E stavolta ha deciso di mostrare quello che non aveva mai mostrato. La splendida, riservata e provocatrice Web SourceSi può essere riservate e, insieme, sfrontate? Si può essere gelose della propria sfera pta, dei propri affetti, della propria immagine non pubblica, e insieme aggressive, piene di carattere, capaci di coinvolgere il pubblico, sedurlo, e talvolta lasciarlo a bocca aperta? La domanda è del tutto superflua per chi conosce e segue, la bellissima Miss Italia 2003. Una bellezza tipicamente mediterranea (che, non a caso, ricevette la corona di regina della bellezza italiana da Claudia ...

