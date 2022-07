Fenerbahce, in arrivo Idrissi in prestito (Di mercoledì 27 luglio 2022) Come riportato da Mundo Deportivo, il Siviglia ha trovato l'accordo per il passaggio in prestito di Oussama Idrissi al Fenerbhce. Il marocchino... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 27 luglio 2022) Come riportato da Mundo Deportivo, il Siviglia ha trovato l'accordo per il passaggio indi Oussamaal Fenerbhce. Il marocchino...

infoitsport : Calciomercato: Napoli. Ufficiale l'arrivo di Kim dal Fenerbahce - Giornaleditalia : #italpresssport Calciomercato: Napoli. Ufficiale l'arrivo di Kim dal Fenerbahce - spagh_football : Operazione di marketing da parte del Napoli con l’arrivo del sud coreano; prezzo cartellino 20 milioni. #Napoli… - fabio_fazio_fax : L'arrivo di Kim al Napoli inizia ad assumere i contorni di un film... #KimMinJae @ADeLaurentiis @sscnapoli… - maria98541320 : '#Napoli, #Kim in Italia martedì per visite mediche e firma': Il difensore coreano, in arrivo dal #Fenerbahce per 2… -