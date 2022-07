F1, Angelo Sticchi Damiani: “Giusto credere nel Mondiale per la Ferrari, Leclerc uscirà più forte dopo il ritiro di Le Castellet” (Di mercoledì 27 luglio 2022) Crederci o non crederci? Il GP di Francia ha lasciato il segno in casa Ferrari perché l’errore del monegasco Charles Leclerc è stato grave: l’uscita di pista del 18° giro, che ha estromesso il Ferrarista dalla gara quando era in testa, lo ha privato di 25 punti potenziali e nello stesso tempo ha visto salire il suo distacco da Max Verstappen a 63 lunghezze nella classifica generale. E’ chiaro che al cospetto di un avversario che non sbaglia praticamente mai, pensare di prodursi in una rimonta appare decisamente complicato. Un Leclerc che spera di rifarsi in Ungheria nel prossimo weekend, su una pista che teoricamente dovrebbe adattarsi particolarmente alla F1-75. Chi crede ancora nel titolo della Rossa è il presidente dell’ACI, Angelo Sticchi Damiani: “Una ... Leggi su oasport (Di mercoledì 27 luglio 2022) Crederci o non crederci? Il GP di Francia ha lasciato il segno in casaperché l’errore del monegasco Charlesè stato grave: l’uscita di pista del 18° giro, che ha estromesso ilsta dalla gara quando era in testa, lo ha privato di 25 punti potenziali e nello stesso tempo ha visto salire il suo distacco da Max Verstappen a 63 lunghezze nella classifica generale. E’ chiaro che al cospetto di un avversario che non sbaglia praticamente mai, pensare di prodursi in una rimonta appare decisamente complicato. Unche spera di rifarsi in Ungheria nel prossimo weekend, su una pista che teoricamente dovrebbe adattarsi particolarmente alla F1-75. Chi crede ancora nel titolo della Rossa è il presidente dell’ACI,: “Una ...

cilentano_it : L'Automobile Club d'Italia e l'Automobile Club Salerno proseguono la collaborazione pluriennale con il Giffoni Film… - lautomobile_ACI : 'Prevediamo per la sola domenica di gara, l'11 settembre, tra i 110 e i 120mila spettatori” ha detto il presidente… - d_scarparo : RT @CalcioFinanza: Il presidente dell’Aci Angelo Sticchi Damiani: «Verso i 320mila spettatori nel weekend per il Gran Premio di Monza» http… - loris_assi : RT @CalcioFinanza: Il presidente dell’Aci Angelo Sticchi Damiani: «Verso i 320mila spettatori nel weekend per il Gran Premio di Monza» http… - Fprime86 : RT @CalcioFinanza: Il presidente dell’Aci Angelo Sticchi Damiani: «Verso i 320mila spettatori nel weekend per il Gran Premio di Monza» http… -