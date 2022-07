Conclusione di Euro 2022: l’Inghilterra ha spazzato via la Svezia per raggiungere la finale di Wembley (Di mercoledì 27 luglio 2022) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. l’Inghilterra ha partecipato alla sua prima finale femminile importante dal 2009 con una straordinaria vittoria per 4-0 sulla Svezia nella semifinale di Euro 2022 a Bramall Lane. Il capocannoniere del torneo Beth Mead ha messo la squadra di Sarina Wiegman sulla strada per un appuntamento a Wembley con la Germania o la Francia dopo 34 minuti prima di trasformare Lucy Bronze per raddoppiare il vantaggio. La sostituta Alessia Russo ha aggiunto un brillante terzo posto con un colpo di tacco e Fran Kirby ha segnato 4-0 con una chip in ritardo. La ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 27 luglio 2022) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo.ha partecipato alla sua primafemminile importante dal 2009 con una straordinaria vittoria per 4-0 sullanella semidia Bramall Lane. Il capocannoniere del torneo Beth Mead ha messo la squadra di Sarina Wiegman sulla strada per un appuntamento acon la Germania o la Francia dopo 34 minuti prima di trasformare Lucy Bronze per raddoppiare il vantaggio. La sostituta Alessia Russo ha aggiunto un brillante terzo posto con un colpo di tacco e Fran Kirby ha segnato 4-0 con una chip in ritardo. La ...

rietin_vetrina : Riqualificazione e pedonalizzazione Passo Corese, in via di conclusione progetto da 1mln di euro - Renato65497671 : Qui bufera di vento impossibile dormire. Penso e rivedo ultimi 10 mesi. Conclusione. I potenti ci hanno insegnato C… - Salepepe15 : @sergio_iezzi @GianLuigiDiana4 @Theskeptical_ @Rinaldi_euro Cosa sarebbe la dx? Ad oggi il nulla ,così come è il n… - GianmarioSaffi : @Zot_64 @braveheartmmt @Rinaldi_euro @fdragoni @effe_grazia I fatti li sta selezionando lei, abbiamo scampato varie… - CorriereAlbaBra : La ripartizione Lavori Pubblici del Municipio ha approvato la conclusione lavori e il certificato di regolare esecu… -