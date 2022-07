Come produrre e commercializzare integratori alimentari nel 2022 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Negli ultimi anni, seguire uno di stile di vita sano, fatto di buone abitudini, è diventato un obiettivo diffuso tra i cultori della forma fisica. E non solo. Benessere e salute sono tematiche ricorrenti all’interno della società odierna. Ecco perché è sempre più frequente l’utilizzo di integratori alimentari in grado di supportare l’organismo e le sue funzioni vitali. Le numerose richieste hanno dato una forte spinta alla produzione di supplementi integrativi, così Come testimoniano diversi studi in merito. Già nel 2018, 32 milioni di italiani, ovvero il 65% della popolazione adulta, faceva uso di integratori. Tendenza in netto aumento con l’arrivo del Covid e del lockdown. In tanti hanno sentito l’esigenza di ricorrere a prodotti nutraceutici con lo scopo di innalzare le difese immunitarie. Gli acquisti online, in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 27 luglio 2022) Negli ultimi anni, seguire uno di stile di vita sano, fatto di buone abitudini, è diventato un obiettivo diffuso tra i cultori della forma fisica. E non solo. Benessere e salute sono tematiche ricorrenti all’interno della società odierna. Ecco perché è sempre più frequente l’utilizzo diin grado di supportare l’organismo e le sue funzioni vitali. Le numerose richieste hanno dato una forte spinta alla produzione di supplementi integrativi, cosìtestimoniano diversi studi in merito. Già nel 2018, 32 milioni di italiani, ovvero il 65% della popolazione adulta, faceva uso di. Tendenza in netto aumento con l’arrivo del Covid e del lockdown. In tanti hanno sentito l’esigenza di ricorrere a prodotti nutraceutici con lo scopo di innalzare le difese immunitarie. Gli acquisti online, in ...

