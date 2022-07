Calciomercato Milan – Ziyech, opportunità ‘low cost’ con pro e contro (Di mercoledì 27 luglio 2022) Hakim Ziyech resta nel mirino del Milan per questo Calciomercato estivo. Il suo arrivo avrebbe tanti pro, ma anche qualche contro. Il punto Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 27 luglio 2022) Hakimresta nel mirino delper questoestivo. Il suo arrivo avrebbe tanti pro, ma anche qualche. Il punto

De Ketelaere: il Milan non si arrende

L'incontro di Lugano fra Milan e Bruges non ha sbloccato l'affarre De Ketelaere, ma il club rossonero non si arrende e secondo il Corriere dello Sport a breve ci sarà un nuovo rilancio, anche se non c'è la volontà di...

Ziyech sempre monitorato: il problema riguarda l'ingaggio

Come riportato da Tuttosport, il Milan continua a seguire Hakim Ziyech come alternativa a De Ketelaere, nonostante le caratteristiche diverse dei giocatori.