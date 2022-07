Bruce Ditmas Orchestra X giovedi 28 luglio al Parco del Celio Colosseo

(Di mercoledì 27 luglio 2022) ASSOCIAZIONE CULTURALE SOUND IMAGE presenta JAZZ & IMAGE LIVE @2002del(tratto Vialedele ViaVibenna)282022 ore 21,00X a seguire late night: “Duke and John” Michael Rosen meets Seby Burgio Jazz & Image Live @2022, nello splendido scenario deldel, a due passi dal, presenta,28X. Il nuovo progetto musicale concepito dasarà presentato in ...

Teatri Online

Venerdì, un cambio di forma zione: al posto dell'annunciato Andrea Massaria&, si recupera l'esibizione del Denis Beganovic trio, saltata per il maltempo. E poi un progetto internazionale, ...... il 21 il percussionista Maurilio Balzanelli con "Puls - e" e i Mombao del triestino Anselmo Luisi; il 22 Nocturnal Four, Andrea Massaria e. Nella particolare sede della Biblioteca ... Jazz & Image Live @ Colosseo 2022, Elisabetta Antonini Electric Quartet, Roberto Gatto e Bruce Ditmas Orchestra X ASSOCIAZIONE CULTURALE SOUND IMAGE presenta JAZZ & IMAGE LIVE @ COLOSSEO 2002 Parco del Celio (tratto Viale Parco del Celio e Via Celio Vibenna) ...