Beppe Grillo minaccia di lasciare i Cinque Stelle sul doppio mandato. Aut aut a Conte: Se deroghi, vado via (Di mercoledì 27 luglio 2022) Pronto a tutto pur di difendere la regola del doppio mandato, fino ad arrivare a minacciare l'addio alla sua creatura politica, il M5S. A quanto apprende l'Adnkronos, Beppe Grillo avrebbe lanciato l'aut aut al leader del Movimento, Giuseppe Conte, minacciando, in una telefonata avuta nella serata di ieri, di abbandonare la nave se una delle regole auree del Movimento verrà aggirata: "Se deroghi al secondo mandato dovrai fare a meno di me, lascio il Movimento 5 Stelle", l'affondo del fondatore e garante. Da qui alle prossime 48 ore il nodo andrà sciolto, tra domani -con il rientro di Conte a Roma- e venerdì una decisione verrà presa. Ma la posizione del fondatore e padre nobile del Movimento resterebbe ...

DaniloToninelli : Benissimo @beppe_grillo che blinda la regola dei due mandati. Alla politica fatta solo per soldi e potere, noi cont… - sebmes : Beppe Grillo annuncia che il limite dei due mandati non si tocca, “è una luce nelle tenebre”. Ciao Paola Taverna,… - beppe_grillo : Ho un messaggio per tutti voi! - UrbimanoOrbi : @beppe_grillo BEPPE SALA IN ECCE BOMBO: 'FACCIO COSE, VEDO GENTE....' - Siciliano741 : Per me puoi andare a fanculo @beppe_grillo Sei solo un'inutile zavorra. Ritirati in una RSA e non farti più nè ved… -