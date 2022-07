Ursula Bennardo rompe il silenzio sulle sorelle Selassié | Ecco cosa penso di loro

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 26 luglio 2022), l'ex dama di Uomini e Donne è diventata un' influcer molto seguita. Spesso attraverso il suo profilo social, parla della sua vita privata e delle sue esperienze di madre. In queste ultime ore però ha deciso di trasformarsi in un' 'opinionista' esprimendo il suo pensieroal completo.ha detto.è diventata un personaggio televisivo dopo aver partecipato alla trasmissione condotta da Maria De Filippi, Uomini e Donne. La dama faceva parte del parterre del trono over e qui ha conosciuto quello che sarebbe diventato il suo compagno, nonché padre di sua figlia Bianca, l'ex calciatore Sossio Aruta. Tra i due le cose vanno benissimo, come testimoniano i moltissimi video ...