Tunisia: Saied, voto espressione volontà del popolo (Di martedì 26 luglio 2022) "Il referendum permetterà di passare da una situazione di disperazione a una di speranza e di lavoro". Lo ha detto il presidente tunisino Kais Saied in un discorso pronunciato nel cuore della notte ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 26 luglio 2022) "Il referendum permetterà di passare da una situazione di disperazione a una di speranza e di lavoro". Lo ha detto il presidente tunisino Kaisin un discorso pronunciato nel cuore della notte ...

fattoquotidiano : Tunisia, vince il “sì” al referendum (senza quorum) per cambiare la costituzione voluto dal presidente Saied. Ma h… - mcc43_ : @RenatoSouvarine @Simo_Florence In Tunisia la consegna del cuore e del fallo a Kais Saied sta riportando il paese a… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Tunisia, vince il “sì” al referendum (senza quorum) per cambiare la costituzione voluto dal presidente Saied. Ma ha v… - clarissa_gmai : RT @fattoquotidiano: Tunisia, vince il “sì” al referendum (senza quorum) per cambiare la costituzione voluto dal presidente Saied. Ma ha v… - CotestaLuigi : RT @fattoquotidiano: Tunisia, vince il “sì” al referendum (senza quorum) per cambiare la costituzione voluto dal presidente Saied. Ma ha v… -