Napoli, arriva il sostituto di Koulibaly: accadrà oggi (Di martedì 26 luglio 2022) A Napoli è un’estate tormentata: gli ultimi 3 uomini simbolo della squadra degli ultimi 10 anni hanno salutato la città. Insigne è volato a Toronto, Mertens è ancora alla ricerca di una squadra e Koulibaly è atterrato a Londra. Quest’ultimo era la colonna portante della difesa e sostituirlo non sarà sicuramente semplice, ma gli azzurri ci vogliono provare. Aurelio De Laurentiis ha quasi concluso l’acquisto del difensore coreano Kim e secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, oggi sarà a Roma per le visite mediche. Kim Sud Corea Napoli Il giocatore svolgerà i controlli di rito a Villa Stuart e poi raggiungerà la squadra in Abruzzo, a Castel di Sangro. Lì incontrerà il presidente De Laurentiis e il ds Giuntoli per firmare il contratto e chiudere definitivamente la trattativa. Kim arriva da ... Leggi su rompipallone (Di martedì 26 luglio 2022) Aè un’estate tormentata: gli ultimi 3 uomini simbolo della squadra degli ultimi 10 anni hanno salutato la città. Insigne è volato a Toronto, Mertens è ancora alla ricerca di una squadra eè atterrato a Londra. Quest’ultimo era la colonna portante della difesa e sostituirlo non sarà sicuramente semplice, ma gli azzurri ci vogliono provare. Aurelio De Laurentiis ha quasi concluso l’acquisto del difensore coreano Kim e secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio,sarà a Roma per le visite mediche. Kim Sud CoreaIl giocatore svolgerà i controlli di rito a Villa Stuart e poi raggiungerà la squadra in Abruzzo, a Castel di Sangro. Lì incontrerà il presidente De Laurentiis e il ds Giuntoli per firmare il contratto e chiudere definitivamente la trattativa. Kimda ...

