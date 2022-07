Milan, riecco Kjaer: torna in campo dopo oltre 7 mesi. E il futuro è già deciso (Di martedì 26 luglio 2022) Di nuovo in campo, dopo oltre 7 mesi. Simon Kjaer è pronto a riprendersi il Milan, dopo quasi 240 giorni riscoprirà il piacere... Leggi su calciomercato (Di martedì 26 luglio 2022) Di nuovo in. Simonè pronto a riprendersi ilquasi 240 giorni riscoprirà il piacere...

cmdotcom : #Milan, riecco #Kjaer: torna in campo dopo oltre 7 mesi. E il futuro è già deciso - iscorers : Milan, riecco Kjaer: torna in campo dopo oltre 7 mesi. E il futuro è già deciso | Primapagina - Luxgraph : Reggiana, riecco Lanini: 'Qui mi sento a casa. Torno per vincere' - ZonaBianconeri : RT @CMercatoNews: #Xavi lo scarica, riecco l'occasione #Depay per la #Juve ???? - CMercatoNews : #Xavi lo scarica, riecco l'occasione #Depay per la #Juve ???? -