Letta abbia coraggio | candidi Mario Draghi e poi ci divertiamo

Mi riesce difficile comprendere gli alti lai che si son levati dalle gole di troppi per la caduta di Mario Draghi. Ma come – era il succo – date un calcio a SuperMario? È pur vero che nessuno è profeta a casa propria, ma vogliamo mettere? SuperMario è… e, a seguire, slinguazzate di elogi per il presidente uscente. Ma spesso il rischio di chi lecca è restarci con la lingua appiccicata. Ed è, questo, il caso del Pd. Contrariamente a quel che codesto partito crede, noi italiani non siamo del tutto stupidi. Certo, errori ne commettiamo. Come lo commisero quelli che non avevano capito al volo che aprendo le porte di Montecitorio ai grillini le stavano aprendo a scappati di casa. Basti pensare che il loro attuale capo ha aperto una crisi di governo essendo il suo partito il primo sostenitore del governo. Se uno la racconta, ...

